В Мордовии создадут проектный офис НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Его работа направлена на интеграцию науки и реального сектора экономики

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Проектный офис научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" создадут в Мордовии. Соглашение об этом подписано министерством промышленности, науки и новых технологий Мордовии, АНО "Институт регионального развития" (Самарская область) и Агентством инновационного развития Республики Мордовия в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщает пресс-служба правительства республики.

"Соглашение предусматривает создание в Мордовии проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Его работа направлена на интеграцию науки и реального сектора экономики", - сказали в правительстве Мордовии.

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина в РФ было создано 15 научно-образовательных центров. Мордовия, Самарская область и еще несколько регионов являются участниками НОЦ "Инженерия будущего". Одна из лабораторий НОЦ по направлению "Умное агро" базируется в МГУ имени Н.П. Огарева (Мордовия).