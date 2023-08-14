Путин назначил судей в новых регионах

Они будут занимать эти посты в течение шести лет, говорится в указе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил судей в новых регионах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста указа следует, что Путин на шестилетний срок назначил судей районных судов в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях, судей Верховных судов в ЛНР и ДНР. Несколько назначений президент сделал в Арбитражных судах Луганской Народной Республики и Запорожской области, а также в Запорожском и Херсонском областных судах. На шесть лет президент РФ назначил руководителей и их заместителей в военных судах новых субъектов РФ. "Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий <…> председателем Донецкого гарнизонного военного суда Сусорова Олега Николаевича, Запорожского гарнизонного военного суда - Алиева Расула Ахмедхановича, председателем Луганского гарнизонного военного суда - Плиско Романа Константиновича, заместителем председателя Луганского гарнизонного военного суда - Салиту Игоря Геннадьевича, <…> заместителем председателя Херсонского гарнизонного военного суда Брановицкого Максима Леонидовича", - сказано в сообщении.