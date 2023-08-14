В Тверской области перезахоронили останки 423 солдат и офицеров Красной Армии

Состоялся митинг, посвященный воинам-сибирякам, принявшим на себя один из главных ударов немецкой армии в ходе наступательной операции "Марс"

ТВЕРЬ, 14 августа. /ТАСС/. Останки 423 солдат и офицеров Красной Армии перезахоронили в городе Белый Тверской области. Также состоялся митинг, посвященный воинам-сибирякам, принявшим на себя один из главных ударов немецкой армии в ходе наступательной операции "Марс", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня в Белом на Петропавловском кладбище состоялось перезахоронение останков воинов, погибших на территории муниципалитета в годы войны и поднятых поисковыми отрядами в ходе нынешней поисковой экспедиции. … Всего земле были преданы останки 423 солдат и офицеров. Все они были похоронены с воинскими почестями. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в церемонии перезахоронения участвовали поисковые отряды из Тверской, Нижегородской, Новосибирской и Московской областей, Красноярского края, Перми, Ханты-Мансийска и Кемерова, а также родственники погибших солдат.

Кроме этого, в понедельник на мемориале Славы в деревне Плоское Бельского округа почтили память воинов-сибиряков, погибших в годы войны. Здесь захоронено более 12,5 тыс. солдат, подавляющее большинство из которых - воины-сибиряки 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. В ожесточенных боях на бельской земле они приняли на себя один из главных ударов немецко-фашисткой армии в ходе наступательной операции "Марс". "В ожесточенных боях на бельской земле в 1942 году бойцы из Сибири отдали свои жизни за отчизну, проявив беспримерное мужество, силу духа и несгибаемый характер", - сказал губернатор Игорь Руденя.

Бои на территории Тверской (Калининской) области развернулись через десять дней после начала Великой Отечественной войны. 5 июля 1941 года гитлеровцы захватили город Себеж (теперь относится к Псковской области), а к октябрю того же года во временной оккупации оказались 38 районов. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.

Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время были захоронены более 70 тыс. останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 тыс. имен пропавших без вести красноармейцев.