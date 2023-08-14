Москвичи поддержали празднование Дня города в парках

Празднование дня города в Москве состоится 9 и 10 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 130 тыс. москвичей оставили свой отзыв на портале "Активный гражданин" по вопросу организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города в 2023 году. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова.

"По мнению москвичей (из числа проголосовавших): праздничные мероприятия должны быть организованы в парках культуры и отдыха (43%); мероприятия должные быть ориентированы на детей (32%); в мероприятиях должны участвовать благотворительные фонды (17%)", - сказала Мельникова, чьи слова приводятся в официальном телеграм-канале столичного парламента.

Кроме того, порядка 33% проголосовавших заявили, что на концертах должны выступать современные музыканты; 29% - что праздничные программы должны включать в себя театрализованные представления; 23% - что на концертных площадках должна звучать классическая музыка.

Празднование дня города в Москве в этом году состоится 9 и 10 сентября.