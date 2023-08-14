В Швеции из-за сальмонеллеза уничтожат 340 тыс. кур

Как сообщил телеканал SVT, вспышку заболевания зарегистрировали на птицефабрике компании CA Cedergrens

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована на птицефабрике крупнейшего в Швеции производителя яиц, компании CA Cedergrens. По решению Управления сельского хозяйства, забою подлежат 340 тыс. кур, сообщает телеканал SVT.

На долю Cedergrens приходится около 20% общего яичного производства. Между тем в этом году на предприятиях компании было отмечено уже несколько случаев сальмонеллеза. Так, в январе из-за этого пришлось забить 160 тыс. несушек, в феврале - еще 160 тыс. В апреле из-за обнаружения в продукции вредоносной бактерии произошла очередная остановка поставок.

В Управлении сельского хозяйства подозревают, что речь идет об одном и том же штамме. "В течение всего этого времени мы искали причину заражения и сейчас нашли. Инфекция присутствует не в упаковочном цехе, как мы изначально полагали, а в птичнике", - рассказала одна из владельцев компании Cedergrens Мод Седергрен.