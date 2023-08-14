В Сосковском районе Орловской области зафиксировали очаг АЧС

Введен карантин

ТАСС, 14 августа. Специалисты зафиксировали очаг африканской чумы свиней (АЧС) на территории нескольких земельных участков, расположенных вблизи села Гнилое Болото Алпеевского сельского поселения Сосковского района Орловской области. На этих территориях введен карантин, соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Вадим Тарасов.

"Считать территории земельных участков площадью по 6 кв. м, <…> расположенных вблизи села Гнилое Болото Алпеевского сельского поселения Сосковского района Орловской области, инфицированными объектами по африканской чуме свиней. Установить ограничительные мероприятия, запретив на период действия карантина в инфицированных объектах по африканской чуме свиней <…> посещение территорий посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов", - говорится в указе.

Главе Сосковского района Роману Силкину рекомендовано на период действия карантина не допустить неправомерную реализацию живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках и ярмарках.

Документом установлено несколько мероприятий по предотвращению распространения АЧС. Среди них ликвидация инфицированных объектов АЧС, дезинфекция территории, регулирование численности дикого кабана и уточнение информации о количестве всех имеющихся свиней в хозяйствах всех форм собственности на территории Сосковского района.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.