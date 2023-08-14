Епископ УПЦ исключил волнения сторонников в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре

Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве Гедеон отметил, что верующие запуганы действиями украинского руководства и радикалов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Верующие, сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине запуганы действиями властей и радикалов, массовых волнений в случае выселения монахов из Киево-Печерской лавры и полного запрета канонической церкви на Украине не произойдет. Такое мнение высказал ТАСС бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон), прослуживший более 20 лет в Киеве.

"Никаких волнений не будет. Никто никуда не выйдет, никто никуда не пойдет, потому что народ сегодня загнан "под пол". Люди в страхе находятся, боятся за свою жизнь, и их можно понять. Давление СМИ оказывается по всем направлениям, за любое инакомыслие человек попадает в тюрьму. Люди сидят только за то, что у них в телефоне была сноска на какой-то русский православный сайт", - сказал епископ Гедеон.

Также, добавил он, священноначалие УПЦ не призывает верующих к открытому неповиновению, силовой защите лавры и отбираемых храмов, хотя какие-то "вспышки" недовольства есть. "Есть люди, которые выходят [на протесты], но они оказываются в тюрьме или их даже убивают, притом даже женщин, стариков и детей. И это все поддерживает власть", - добавил иерарх.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.

10 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, который позволяет выселить монахов канонической церкви из обители.