Собянин: 10 центров московского долголетия открыли в разных районах столицы

Мэр Москвы отметил, что до конца года центров будет больше 120 практически во всех районах города

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Москвы открыли 10 центров проекта "Московское долголетие", теперь их почти 100 в городе. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр в рамках Московского урбанистического форума встретился с членами Ассоциации клубов долголетия, в которой приняли участие порядка 1 тыс. человек.

"Наш проект "Московское долголетие" живет и развивается. И сегодня одновременно в Москве ввели 10 клубов "Московское долголетие", теперь их уже около 100 в Москве. А до конца года их будет больше 120 практически во всех районах города", - сказал Собянин.

По его словам, самое простое - это построить и оборудовать центры. Самое сложное заключается в том, чтобы там было уютно, комфортно и интересно. "Без вас, вашей команды это было бы невозможно сделать", - подчеркнул мэр.

"Город продолжает развиваться: мы строим новые больницы, поликлиники, школы и детские сады. Мы не остановимся. И те, кто надеются на это, не дождутся! <...> Спасибо за десятилетия труда на нашу страну и город! За то, что вы сделали для нашего настоящего и будущего. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили. Спасибо за внуков, которых растите", - заявил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Ассоциация клубов долголетия была создана в октябре 2022 года. В нее вошли лидеры клубов (сообществ) по интересам, созданных в центрах московского долголетия. Тематики клубов могут быть самыми разными: нейрографика, йога, дизайн, создание контента для социальных сетей, правильное питание, зумба, развитие навыков коммуникации и многие другие. Меньше чем за год к ассоциации присоединились около 1 тыс. участников.