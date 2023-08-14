В нацпарке "Бузулукский бор" из-за жары ввели запрет на посещение

Исключением станут посещения специально оборудованных мест

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Запрет на пребывание граждан вводится в национальном парке "Бузулукский бор", расположенном на территории Самарской и Оренбургской областей. В сообщении нацпарка "ВКонтакте" указано, что исключением станут посещения специально оборудованных мест.

"Из-за жары в лесах "Бузулукского бора" установлен V класс пожарной опасности. В связи с этим 15 до 28 августа включительно на территории всех участковых лесничеств национального парка действует запрет на пребывание граждан в лесах", - говорится в сообщении нацпарка.

Уточняется, что посещать можно только специально оборудованные места для отдыха, обустроенные экотропы и маршруты в сопровождении представителя нацпарка.

В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что 15 августа в регионе ожидается жаркая погода с температурами плюс 30…плюс 34 градусов. В Самарской области с 14 по 16 августа синоптики прогнозируют плюс 30…плюс 33 градусов, сообщили в "Приволжском УГМС".