Кандидаты в мэры Москвы выступили за бесплатную парковку ночью и проверку дорожных знаков

Также предлагается сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для москвичей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе дебатов предложили несколько инициатив: забрать у чиновников транспортного департамента служебные автомобили, сделать бесплатными ночную парковку на улицах города и проезд на общественном транспорте для москвичей, провести ревизию дорожных знаков.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва доверие", приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин не принимали участие в дебатах.

Даванков отметил, что каждый москвич в год проводит 11 дней в пробках. Он увязал это с массовым жилищным строительством. "Невозможно решить транспортную проблему, если мы не остановим постоянное строительство новых жилищных комплексов или, как их люди называют, "человейников". Больше строим - больше нагрузка на транспортную инфраструктуру", - отметил кандидат и предложил тратить средства на строительство социальной инфраструктуры. Также он считает необходимым пересадить на общественный транспорт чиновников из столичного департамента транспорта - по его словам, такой указ он примет в первый же день на посту мэра.

Гусев заявил, что москвичи платят за проезд в Москве дважды - в виде налогов и непосредственно за проезд. "Москва ежедневно перевозит примерно 3,5 миллиона пассажиров. Из них треть - это не москвичи. Это те, кто приезжают в Москву в командировки, те, кто каждый день приезжают на работу, те, кто приезжают в отпуск, но за все это платим мы. Москвичи должны и могут ездить бесплатно", - сказал кандидат. Также Гусев считает, что ночная парковка в столице должна быть бесплатной с 23:00 до 07:00. "Если мы ввели платные парковки для того, чтобы не было пробок, то ночью-то пробок нет. Поэтому ночью все парковки в Москве должны быть бесплатными", - добавил он.

Чернышов обратил внимание на то, что московские дворы забиты автомобилями такси, каршеринга, и мест для парковки москвичам практически не остается. Также он выступил за вывод административных зданий из центра столицы и ревизию дорожных знаков. "Недопустимо, когда рядом находится парковка для инвалидов и тут же появляется знак "Остановка запрещена", - подчеркнул Чернышов.

Выборы в Москве

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.