Новый маршрут свяжет московский район Новокосино с торговым комплексом "Садовод"

Благодаря запуску нового маршрута посетители торгового комплекса смогут быстрее добираться до Калининской линии метро

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый маршрут общественного транспорта свяжет московский район Новокосино на востоке мегаполиса с торговым комплексом "Садовод". Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на городской департамент транспорта.

Как ожидается, новый маршрут №С694 начнет курсировать уже в предстоящие выходные дни. "С 19 августа запускаем новый маршрут с694 "Метро "Новокосино" - ТК "Садовод", - сказали в префектуре, отметив, что благодаря запуску нового маршрута посетители торгового комплекса смогут быстрее добираться до Калининской линии метро.