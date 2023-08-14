Наместнику Киево-Печерской лавры провели операцию на сердце

Как сообщил адвокат Никита Чекман, в последние дни состояние митрополита Павла ухудшилось

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви Павлу, которого на прошлой неделе освободили под залог, провели успешное стентирование сосудов сердца. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"В последние дни состояние митрополита ухудшилось. Это связано с пережитыми стрессами, волнениями. Когда митрополит находился в СИЗО, ему не могли оказывать надлежащий уход за здоровьем. Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Ранее Чекман сообщал о госпитализации митрополита в одну из кардиологических клиник Киева.

Служба безопасности Украины предъявила наместнику монастыря обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России 1 апреля - на следующий день после разрыва властями договора об аренде монастыря с канонической церковью. Изначально его отправили под домашний арест. 13 июля ему повторно предъявили аналогичные обвинения, после чего суд отправил митрополита под стражу до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).

Тем не менее еще до рассмотрения апелляции залог был внесен, 7 августа митрополита освободили из-под стражи. 11 августа Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца действие наложенных на митрополита ограничений. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В понедельник должно было состояться рассмотрение ходатайства прокуратуры, которая настаивает на двукратном увеличении суммы залога.