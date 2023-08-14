На Ставрополье в 2023 году популярность аграрного образования выросла на 22%

Популярность набирают специальности, связанные с реальным сектором: ветеринария, агроинженерия, агрономия, землеустройство, электроэнергетика

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Число заявлений на поступление в Ставропольский государственный аграрный университет в 2023 году выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"[Аграрное образование в Ставропольском крае] становится все более востребованным, количество заявлений для поступления в СтГАУ в текущем году на 22% больше, чем годом ранее. Причем популярность набирают специальности, связанные с реальным сектором: ветеринария, агроинженерия, агрономия, землеустройство, электроэнергетика. По этим направлениям подготовки ежегодно оканчивают вуз более 80% выпускников", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи губернатора с ректором вуза Владимиром Ситниковым.

В регионе действует отдельная квота для участников специальной военной операции и их детей. По данным вуза, в 2023 году на обучение в аграрный университет на бюджетной основе зачислены один ветеран специальной военной операции и 16 детей участников СВО.

Для ранней профориентационной работы в школах региона вуз запустит аграрные классы в новом учебном году. Для запуска пилотного проекта выберут несколько муниципалитетов, в которых определят базовые школы для создания профильных классов. "Специальности, по которым будем обучать, в каждом округе будут свои. Определим их на основе запросов местных предприятий и специфики аграрного комплекса территории", - сообщил в своем телеграм-канале Владимиров.

Как сообщил ТАСС ректор вуза Владимир Ситников, главное задачей профильных классов станет выявление у школьников интереса к агропромышленному комплексу. "Безусловно, обучение не будет ограничиваться школьными стенами. Планируем ребятам показать настоящий агропромышленный комплекс. Обязательно будем организовывать выезды на предприятия, а наши ученые будут проводить занятия и мастер-классы", - сказал он.

Глава университета пояснил, что аграрные классы будут носить практическую направленность. Это поможет школьникам в будущем использовать теоретические знания в понимании проблем отрасли сельского хозяйства.