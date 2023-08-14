Роспотребнадзор считает минимальными риски завоза чумы на территорию России

Ведомство усилило контроль в пунктах пропуска через госграницу после информации о трех случаях чумы на севере Китая

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска через государственную границу после информации о трех случаях чумы на севере КНР, риск завоза инфекции в РФ минимален. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС "Периметр" в рамках федерального проекта "Санитарный щит". <…> Риск завоза инфекции на территорию России минимален", - отметили в пресс-службе.

По информации, появившейся в СМИ, на севере КНР, в Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой, уточнили в ведомстве. "Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Природный очаг не имеет общей границы с РФ", - добавили в службе.