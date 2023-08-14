Мероприятия об экопривычках пройдут в Москве 19-25 августа

На каждое мероприятие необходима предварительная запись

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тематические мероприятия об экологичном образе жизни состоятся на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды с 19 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Программа "Плюс 1 к экокарме" Мосприроды - это полезные знания, интересные занятия, разнообразные активности, а еще это отличный повод подружиться с природой. Наверняка каждый человек хотя бы раз задумывался о сохранении природного благополучия, о том, как помочь диким животным и не навредить нашему зеленому дому. С 19 по 25 августа на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды в рамках программы "Плюс 1 к экокарме" пройдет серия эколого-просветительских мероприятий, на которых специалисты Мосприроды расскажут об экопривычках и о том, как уменьшить свой экологический след и как жить в гармонии с природой", - значится в сообщении.

Как подчеркнули в департаменте, "экологический след - это условное понятие, отражающее потребление человечеством ресурсов биосферы". "Множество ресурсов нашей планеты люди используют зря. Огромное количество вещей просто выбрасывается, не отслужив свой срок годности, хотя могли бы еще пригодиться, пусть и в другом качестве, а что-то можно не просто кинуть в бак для отходов, а отдать на переработку", - добавили в ведомстве.

Москвичам предлагаются "самые простые экодействия: закрывать воду в кране; выключать свет; использовать многоразовую посуду вместо одноразовой и тканевые сумки вместо полиэтиленовых пакетов; экономить бумагу; сдавать вещи на переработку". Эти шаги не только помогают уменьшить экослед, но и сберечь природные ресурсы, считают специалисты.

Так, в программе мосприроды: игротека "Знаем, умеем, сортируем" в экоцентре "Скворечник"; экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов и экскурсия "Экологическая культура: учимся жить экологично" в экоцентре "Воробьевы горы"; лекция "Экологические проблемы современности" и мастер-класс "Вторая жизнь вещей" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино"; игра "Сохраним природу" в ландшафтном заказнике "Лианозовский"; занятие "РСО в вашем доме" в экоцентре "Пчеловодство"; квиз "Экологично" в экоцентре "Цветоводство"; кружок "Коллаж" в экоцентре "Битцевский лес" и др.

"На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Дату и время проведения нужно уточнять по телефону. Полная афиша мероприятий размещена на сайте Мосприроды: https://www.mospriroda.ru/what_to_do", - заключили в пресс-службе департамента.