Самолет Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью с 37-часовой задержкой

По предварительной информации, 23 пассажира отказались от полета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Борт авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью (Турция) с 37-часовой задержкой, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Рейс WZ-3061 по расписанию должен был вылететь 13 августа в 07:20 (05:20 мск). По данным онлайн-табло, он совершил вылет 14 августа в 20:30 (18:30 мск).

"По предварительной информации, 23 пассажира отказались от услуги воздушной перевозки. Второй борт в Анталью (который должен был вылететь сегодня в 08:30 (06:30 мск), отправится 15 августа в 01:55 (23:55 мск)", - сказано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, серьезные задержки зафиксированы на рейсах авиакомпании из Антальи в Екатеринбург и обратно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура в понедельник сообщила о начале проверки соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании Red Wings после задержки вылета из Антальи в Москву.

"Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией Red Wings принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствие с заявленным", - добавили в Росавиации.