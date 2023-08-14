Стройки московского метро с начала года проверили 125 раз

Для каждого объекта метрополитена составляется индивидуальная программа проверок

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сто двадцать пять выездных проверок состоялось с начала года на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Темпы строительства столичного метрополитена с каждым годом возрастают. Сдавать объекты раньше срока удается благодаря высокому профессионализму метростроителей и грамотному строительному надзору, который позволяет оперативно выявить или предотвратить возможные нарушения. Всего с начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 125 выездных проверок в метро", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что для каждого объекта метрополитена составляется индивидуальная программа проверок, в рамках которой столичное надзорное ведомство инспектирует строительную площадку на всех этапах работ.

"На данный момент на особом контроле Мосгосстройнадзора находится завершение строительства Солнцевской линии от станции "Пыхтино" до "Аэропорта Внуково" и Люблинско-Дмитровской линии от тупиков за станцией "Селигерская" до станции "Физтех". Помимо этого, контрольно-надзорные мероприятия проводятся на территории семи электродепо: "Выхино", "Руднево", "Южное", "Аминьевское", "Владыкино", "Нижегородское" и "Саларьево", а также на Троицкой линии Московского метрополитена", - уточнили в стройкомплексе.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на ряде объектов специалисты комитета выявляли несоблюдение проектной документации, а также нарушения, связанные в основном с качеством строительно-монтажных работ, правилами охраны труда, в том числе при эксплуатации электроустановок, требованиями в области промышленной безопасности. "Зафиксировать нарушения помогает инструментальный контроль, который осуществляет подведомственный центр экспертиз - ГБУ "ЦЭИИС". За семь месяцев 2023 года специалисты ГБУ "ЦЭИИС" приняли участие в 38 проверочных мероприятиях и составили 691 экспертное заключение на основании проведенных испытаний и исследований. В результате контрольно-надзорной деятельности было оформлено 270 протоколов об административных правонарушениях. За их устранением установлен строгий контроль", - пояснил он.

Как отметили в мэрии, для предотвращения возможных нарушений Мосгосстройнадзор активно проводит профилактические мероприятия с застройщиками. "Инспекторы осуществляют профилактические визиты, консультируют участников строительства объектов метрополитена и выдают им предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в строительной сфере. Всего наши специалисты за семь месяцев провели 448 подобных мероприятий", - заключил Войстратенко.