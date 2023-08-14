Более 90 человек получили выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде

Выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выплаты от губернатора Подмосковья после взрыва в Сергиевом Посаде получили более 90 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

"Обсудили последствия ЧС на территории ЗОМЗ (Загорского оптико-механического завода - прим. ТАСС) и алгоритм получения выплат владельцам пострадавшего автотранспорта, а также устранение последствий в МКД (многоквартирных домах - прим. ТАСС) и соцобъектах. Данные на вечер понедельника: сейчас допуск на территорию закрыт, на месте работают сотрудники Следственного комитета. В стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент один пострадавший, начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек", - написал он.

По словам Акулова, выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, в результате ЧС было повреждено порядка 100 многоквартирных домов, 624 квартиры. "В выходные разбитые окна начал заменять Фонд капитального ремонта: заменены окна в 23 квартирах, 4 общественных и технических помещениях. Также уже известно, что от взрыва пострадали частные и садовые дома. Пока есть информация от 53 заявителей, больше половины домов уже обследованы, готовятся сметы", - заверил глава городского округа.

Он добавил, что для оперативного решения вопросов владельцев поврежденных в результате взрыва авто по его поручению создана рабочая группа, в нее вошли сотрудники администрации, правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС. "На данный момент в списках владельцев пострадавших авто числятся 223 человека. Их контакты переданы рабочей группе. Автовладельцам позвонят и назначат время, когда подойти в администрацию для оформления выплаты, а также расскажут, какие документы необходимо принести. Такой механизм создан для удобства и оперативности работы. Тем, кто ранее не обращался, алгоритм объяснят по телефону: 8 (915) 135-15-10, с 09:00 до 18:00", - заключил Акулов.