МОЭК проверяет готовность насосно-перекачивающих станций к зиме

Специалисты компании проверяют автоматику, действие защит и механическую работу агрегатов насосно-перекачивающих станций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" в ходе летней кампании по подготовке системы теплоснабжения Москвы к отопительному периоду 2023-2024 годов приступили к комплексной проверке насосно-перекачивающих станций (НПС). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В течение августа после летних профилактических и ремонтных работ проводится комплексное опробование всех 24 НПС, эксплуатируемых ПАО "МОЭК". Специалисты компании проверяют автоматику, действие защит и механическую работу агрегатов насосно-перекачивающих станций. При этом выявляются мелкие дефекты, которые невозможно определить на отключенном оборудовании НПС, поскольку в межотопительный период станции останавливают", - значится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, комплексное опробование НПС является обязательным элементом подготовки столичной системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. "Насосно-перекачивающие станции являются одним из ключевых элементов системы теплоснабжения города - они предназначены для поддержания нормального гидравлического режима в тепломагистралях", - заключили в пресс-службе.

ПАО "МОЭК" реализует масштабный проект по реконструкции насосно-перекачивающих станций, за последнее десятилетие работы прошли на 12 НПС. При этом на шести НПС была проведена полная реконструкция, включающая замену тепломеханического и электрического оборудования, систем управления и автоматики. Еще на шести насосных станциях специалисты модернизировали электрическую часть, системы управления и автоматики.