14 августа, 16:33

Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задрежанных рейсов компании Red Wings

Борт авиакомпании ранее вылетел из Екатеринбурга в Анталью с 37-часовой задержкой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов компании Red Wings, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке", - пояснил в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью с 37-часовой задержкой. Рейс WZ-3061 по расписанию должен был вылететь 13 августа в 07:20 (05:20 мск). По данным онлайн-табло, он совершил вылет 14 августа в 20:30 (18:30 мск). 

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