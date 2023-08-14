На Черноморском побережье до 17 августа прогнозируется до 37 градусов

Возможны происшествия, связанные с высокой температурой воздуха, заявили в мэрии Анапы

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Власти Анапы предупредили жителей и гостей региона о жаре до 37 градусов на Черноморском побережье с 15 по 17 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

"По данным краевого гидрометцентра, с 15 по 17 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 37 градусов. Возможны ЧС и происшествия, связанные с высокой температурой воздуха", - говорится в сообщении.

В связи с этим управление гражданской обороны и защиты населения предупредило граждан о необходимости соблюдения питьевого режима, ограничении прогулок в активные солнечные часы, соблюдении мер пожарной безопасности.