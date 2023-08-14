14 августа, 16:36
Задержание журналиста WSJ в России

Посол США в России встретилась с находящимся под стражей Эваном Гершковичем

Софья Сандурская/ ТАСС
Посол США в РФ Линн Трейси
© Софья Сандурская/ ТАСС

Посольство США в Москве уточнило, что здоровье корреспондента The Wall Street Journal "остается хорошим"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает это американское издание.

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Посещение состоялось в понедельник. Это уже третий визит Трейси к Гершковичу, предыдущий состоялся 3 июля. Как уточнило посольство США в Москве, "здоровье Гершковича остается хорошим".

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая, 23 мая срок его содержания под стражей был продлен на три месяца. 

Теги:
СШАРоссияЗадержание журналиста WSJ в России
© Информационное агентство ТАСС
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