Он должен забрать застрявших в городе туристов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в ближайшее время направит в Анталью резервный борт, который должен забрать застрявших в Анталье туристов, следует из сообщения Росавиации.

"Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская область) резервное воздушное судно", - отмечается в сообщении.

Более того, как добавили в Росавиации, борт авиакомпании "Икар" уже вылетел из Екатеринбурга в Анталью. "Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Антальи сразу же по прилету. Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса", - добавили в Росавиации.