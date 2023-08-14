Фонд "Защитники Отечества" планирует обеспечить протезами всех нуждающихся участников СВО

Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, при выборе протезов будет учитываться желание заниматься спортом

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 14 августа. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" планирует обеспечить протезами всех обратившихся за помощью участников специальной военной операции, сообщила ТАСС председатель фонда Анна Цивилева во время межрегиональных соревнований "Кубок защитников Отечества".

"В фонде заложены средства, сумма будет зависеть от запроса и расходоваться по необходимости. Все нуждающиеся в протезах их получат. Ребята уже прошли первичное протезирование, сейчас проходят вторичное протезирование с учетом их возраста и здоровья. Они были молоды и здоровы, и им хочется продолжать жить в таком же темпе", - рассказала Цивилева.

Она добавила, что при выборе протезов будет также учитываться и желание заниматься спортом. "Качество и направленность протезов разное, можно заниматься альпинизмом, бегом, марафоном, теннисом. От того, какие виды спорта выберут, - мы будем обеспечивать. Есть современные протезы, которые позволяют им просто работать. И при определенном навыке другие люди не заметят, что у этих ребят нет конечности", - добавила Цивилева.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" проходят с 14 по 17 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе "Металлург" в городе Белово Кемеровской области при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Для участников предусмотрены мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису. Также пройдет семинар по вопросам обеспечения условий для занятий ветеранов СВО адаптивной физической культурой и спортом, их физической реабилитации и социальной адаптации.