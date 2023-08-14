На Москве-реке установили еще три плавучих причала для электросудов

Причалы созданы с учетом высоких стандартов Московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества, отметил заммэра столицы Максим Ликсутов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Три плавучих причала установили в рамках подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута. Их ждет финальная отделка и пуско-наладочные работы, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"Причалы называются "ЗИЛ" у набережной Марка Шагала, "Автозаводской мост" на Новоданиловской набережной, а также "Кленовый бульвар" на Нагатинской набережной. Все детали причалов сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры", - значится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, плавучие причалы - это полностью отечественная разработка. "Они созданы с учетом высоких стандартов Московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества. На причалах есть все для комфортного ожидания электросудов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать современную инфраструктуру регулярного речного электротранспорта", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 16-метровый плавучий причал установили на Южном речном вокзале. Так, всего в рамках подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута установлены четыре плавучих причала.

20 июня была запущена первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Протяженность круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, всего в городе будет действовать 5 маршрутов речных электросудов.