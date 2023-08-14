Показ фильма "Вызов" состоялся в Москве для испаноязычной аудитории

В мероприятии принимают участие представители посольств стран Латинской Америки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Показ космической драмы Клима Шипенко "Вызов" для испаноязычной аудитории состоялся в Москве, первый прошел с успехом в Гаване в июле, сказал ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Лавров на специальном показе фильма.

Спецпоказ проходит 14 августа в кинотеатре "Художественный", он организован Российским обществом дружбы с Кубой. Фильм идет на русском языке с испанскими субтитрами. В мероприятии принимают участие представители посольств ряда стран Латинской Америки.

"Уникальный проект с самого начала. Первый художественный фильм, снятый в космосе, - сказал замминистра. - Это великолепно. Это демонстрация того, что Россия была, есть и останется великой космической державой, в том числе и в творческом проявлении. Наш проект - <...> второй в мире показ этого фильма испаноязычной аудитории. Первый состоялся в Гаване месяц назад. Прошел с большим успехом в кинотеатре Гаваны".

Он в том числе отметил журналистам, что сегодня стоит "узкая задача" - ознакомить дипломатическую общественность и латиноамериканскую общественность с фильмом. "И, может, по-новому взглянуть в испанском контексте. А дальше, я уверен абсолютно, что этот фильм вызовет огромный интерес в Латинской Америке", - считает замминистра финансов.

"Вызов" выйдет в сети 1 сентября. Фильм появится в онлайн-кинотеатре Start.

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, Главкосмоса, госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Для съемок 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова", хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В съемках на МКС принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и др.