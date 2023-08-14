В семи школах Шебекинского горокруга намерены разрешить очное обучение

Итоговые решения по формату обучения примут в ходе встреч руководства образовательных учреждений с родителями

ТАСС, 14 августа. Власти рассматривают возможность разрешить очное обучение в семи школах Шебекинского городского округа, учеба в котором была переведена в дистанционный формат с осени 2022 года. Итоговые решения по формату обучения будут приняты в ходе встреч руководства образовательных учреждений с родителями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Есть предложение от муниципалитета [Шебекинского городского округа] в семи школах все-таки начать очное обучение. Это позволит сократить время подвоза, если согласятся родители", - сказал Гладков.

Губернатор добавил, что власти намерены вместе с родителями найти "компромиссное решение в рамках очень сложной оперативной обстановки". В ближайшее время во всех школах пройдут встречи родителей с руководствами школ, где состоится обсуждение актуальных вопросов относительно формата обучения.

С осени 2022 года школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения. В июле Гладков сообщал, что в 20-километровой зоне от границы образовательный процесс в очном формате проводиться не может.

Для девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского, Новооскольского округов и города Белгорода разрабатываются модели сочетания очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. У родителей и законных представителей есть право оставить ребенка на дистанционном обучении.