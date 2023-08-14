На Украине предложили декриминализировать порнографию

По словам депутата Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Законопроект о декриминализации порнографии подготовлен группой депутатов Верховной рады Украины. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По его данным, документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение. Пока текст законопроекта на сайте украинского парламента отсутствует.

"Есть молодые люди, которые создают аккаунты на [сервисе платной подписки] OnlyFans. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы", - приводит агентство слова депутата Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, выступающего одним из авторов документа.

По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление. Он подчеркнул, что действующие нормы закона о порнографии сохранились со времен СССР, когда в обществе господствовала совсем иная система моральных ценностей.

24 мая в бюджет Украины поступили первые средства от сервиса OnlyFans в рамках "налога на Google", введенного властями страны с июня прошлого года. Согласно информации главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, в 2023 году данный сервис уже уплатил в бюджет $928 тыс. налогов.