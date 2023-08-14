В лагере "Бригантина "Белогорье" намерены построить новые здания для отдыха детей

Они будут рассчитаны для детей с ограниченными возможностями здоровья

ТАСС, 14 августа. Строительство новых корпусов, приспособленных для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в расположенном в Крыму лагере "Бригантина "Белогорье" даст возможность детям с ОВЗ из Белгородской области пройти летние оздоровительные процедуры и не искать санатории в других субъектах. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

"У нас есть большое количество площади, мы будем строить отдельные здания для организации отдыха [детей с ограниченными возможностями здоровья] по видам заболевания вместе с сопровождающими лицами", - сказал Гладков.

Губернатор отметил, что сейчас в "Бригантине "Белогорье" не подготовлены места для отдыха детей с ОВЗ. "Мы обязательно будем эту ситуацию исправлять, но какое-то время, конечно, должно пройти. Сейчас такой возможности [для отдыха детей с ОВЗ] в "Бригантине "Белогорье" нет", - отметил глава региона. Он добавил, что на данный момент порядка 20 тыс. детей из Белгородской области отдохнули в различных лагерях, из них более 4,5 тыс. за пределами области.

Санаторий "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в поселке Заозерное в 8 км от Евпатории. Комплекс рассчитан на 300 мест. В 2023 году завершился его капремонт, на работы из регионального бюджета было направлено 2 млрд рублей.