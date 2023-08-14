Подростки из Москвы и Северной Осетии вместе снимут фильм о республике

Киноэкспедиция пройдет в регионе с 15 по 22 августа

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Киноэкспедиция с участием подростков из Москвы и Северной Осетии пройдет в республике с 15 по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"С 15 по 22 августа в Северной Осетии пройдет киноэкспедиция с участием подростков, которые будут учиться основам кинопроизводства и снимут о республике свой короткометражный документальный фильм", - говорится в сообщении.

Поездку для ребят из Москвы, Северной Осетии и других регионов страны организовал Кинокампус Горького, созданный на базе Киностудии им. М. Горького. Возраст участников экспедиции - 13-16 лет. В республике проект реализуется при поддержке главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Партнер проекта - Национальная телекомпания "Осетия-Ирыстон".

Участники киноэкспедиции пройдут комплексную подготовку перед съемками фильма на онлайн-лекциях и очных мастер-классах по продюсированию, режиссуре и операторскому мастерству. Также подростки смогут познакомиться с культурой, обычаями и традициями региона, увидят достопримечательности Северной Осетии, побывают на региональном телевидении, научатся готовить настоящие осетинские пироги.

Киностудия им. М. Горького - одна из старейших и крупнейших в России. Выпустила более 1 тыс. фильмов. Сегодня киностудия активно развивается, продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. На базе киностудии работают съемочные павильоны, комплекс костюма и реквизита, креативное молодежное пространство Кинокампус Горького.