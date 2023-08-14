14 августа, 18:22

В Ярославле водителям старого транспорта намерены повысить зарплату до 85 тыс. рублей

Водители, работающие на транспорте младше 10 лет, будут получать 70 тыс. рублей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев

ТАСС, 14 августа. Водителям Ярославского автотранспортного предприятия и Яргорэлектротранса, работающим на подвижном составе возрастом 10 лет и более, повысят зарплату - с 1 августа она составит 85 тыс. рублей, а для водителей, работающих на транспорте младше 10 лет, - 70 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Вводим дополнительный стимул. С 1 августа зарплату водителей на транспорте старше 10 лет поднимаем до 85 тыс. рублей. Если машины младше 10 лет, то оплата труда составит 70 тыс. рублей. Также увеличим зарплату ремонтному персоналу", - написал Евраев.

Губернатор добавил, что такая мера поможет удержать водителей в профессии. "Делаем это, чтобы мотивировать сотрудников и предостеречь от эмоциональных решений. <…> Так мы удержим сотрудников от смены работы, а сейчас такая тенденция уже намечается. Нет смысла увольняться и даже уезжать в другие регионы, если дома условия лучше", - считает он.

По словам Евраева, в Ярославской области продолжится обновление автобусного парка. "Мы уже заменили половину автобусов в области и поэтапно продолжим обновление автопарка. Сделать это одномоментно нельзя. И затраты серьезные, и поставщикам новой техники нужно время на производство", - подчеркнул он.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, среднемесячная заработная плата в регионе - около 48 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич
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