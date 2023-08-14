На Лиговском проспекте заменили устаревшую систему освещения

В ходе работ установили 367 новых светодиодных источников освещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Систему освещения с устаревшими натриевыми лампами, дающими желтый свет, заменили на одном из главных проспектов Санкт-Петербурга - Лиговском. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Современные энергосберегающие источники теплого света установлены в существующих корпусах без внесения коррективов во внешний облик силуэта чугунных опор. Также светодиодными стали и подвесные фонари. Источники света нового поколения улучшили параметры освещенности Лиговского проспекта", - рассказали в пресс-службе.

В ходе работ установили 367 новых светодиодных источников освещения. Замена натриевых ламп не только повышает эффективность освещения и создает другой облик проспекта, застроенного объектами культурного наследия, но и позволяет экономить электричество, добавили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет", ответственного за наружное освещение в Петербурге.

Лиговский проспект исторически - одна из основных магистралей города, со своей протяженностью в 6 км он пересекает Невский проспект, набережную Обводного канала и образует смычку с Московским проспектом. На Лиговском расположено здание Московского вокзала, Крестовоздвиженский казачий собор, большой неоготический комплекс Евангелической женской больницы, бывший Чугунолитейный и механический завод Ф. К. Сан-Галли с историческим садом и множество других объектов культурного наследия.