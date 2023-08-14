В Калмыкии возбудили уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

В Элисте около 50 тыс. человек и 16 дошкольных и школьных учреждений остались без водоснабжения

ЭЛИСТА, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в Калмыкии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ресурсоснабжающей организации и муниципальных органов власти своих служебных обязанностей. В результате почти 50 тыс. человек и 16 соцучреждений остались без водоснабжения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике в понедельник.

Власти города с 7 августа ввели ограничение водоснабжения для всего частного сектора и пригородного поселка Аршан. Эта мера вызвана возникновением дефицита воды в резервуаре, падением давления в сетях водоснабжения. Власти организовали подвоз воды для жителей, попавших в зону аварийных ситуаций.

"По материалам доследственной проверки и результатам личного приема граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ресурсоснабжающей организации и муниципальных органов власти своих должностных обязанностей, повлекших существенное нарушение прав граждан и организаций на обеспечение водоснабжением. В результате противоправных действий в Элисте около 50 тыс. человек и 16 дошкольных и школьных учреждений остались без водоснабжения", - говорится в сообщении.

В Калмыкии всю последнюю неделю держалась аномальная жара, температура воздуха достигала 42-45 градусов. Глава Калмыкии Бату Хасиков потребовал от профильных структур в республике и МУП "Элиставодоканал" в течение месяца предоставить расчет для замены самого проблемного участка сети водоснабжения в Элисте для решения ситуации с бесперебойной подачей воды населению.