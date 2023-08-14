На Камчатке назначили и.о. ректора университета имени Беринга

На должность назначили Ольгу Ребковец

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ольга Ребковец, занимавшая должность проректора Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга, назначена исполняющей обязанности ректора вуза, сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.

"Исполняющей обязанности ректора Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга назначена Ребковец Ольга Александровна", - говорится в сообщении.

Ребковец в 2009 году окончила Новосибирский государственный университет. Трудовую деятельность начала в родном вузе. Ведет активную общественную работу, является членом Совета по русскому языку при президенте России и основателем образовательного проекта "Тотальный диктант".

Ребковец - эксперт обучающих программ Фонда президентских грантов, общества "Знание", фонда "Русский мир". Также она входит в наблюдательный совет Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, отмечается в сообщении Минобрнауки РФ. Последняя должность перед назначением - проректор по стратегическому развитию КамГУ имени Витуса Беринга.