В Мурманске начнется первая за 40 лет годовая арктическая экспедиция

Ученые из 20 институтов РАН и нескольких вузов планируют пройти более 12 тыс. км по малоисследованных северным регионам

ТАСС, 15 августа. Экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" стартует из Мурманского морского порта. За год ученым из 20 институтов РАН и нескольких вузов предстоит пройти более 12 тысяч километров по самым малоисследованных северным регионам и провести научные работы по госзаданиям.

"Мы ожидаем и настоящих географических открытий. Свыше ста природных объектов, которые должны стать туристическими центрами, получат после экспедиции проекты их экологичного благоустройства и развития дорожной сети. Этим объектам предстоит стать эко- и этнотуристическими центрами России в XXI веке. Не исключено, что при обследовании подходов к новым объектам будут присвоены названия новым долинам и перевалам, через которые пройдут тропы и дороги к обнаруженным локациям", - заявил научный сотрудник Института географии РАН Борис Кочуров, чьи слова приводит пресс-служба экспедиции.

Научная программа экспедиции включает в себя исследования в области экологии, социологии и антропологии коренных народов и жителей самых северных поселков страны. Участникам экспедиции предстоит обследовать свыше пятисот объектов промышленного наследия СССР, определить план по консервации или полной утилизации остатков оборудования, бочек и другого наследия хозяйственной деятельности XIX-XX веков. Члены экспедиции проведут огромную работу по изучению нынешнего состояния Арктики - всего на протяжении целого года более 700 человек проведут около 200 важнейших для науки исследований. Участникам предстоит пройти 12 тысяч километров и преодолеть 11 часовых поясов.

Рядом с учеными будут работать корреспонденты ТАСС, продолжая традицию, сложившуюся за почти сто лет. Корреспонденты и фотографы главного государственного агентства были участниками всех высокоширотных континентальных экспедиций времен СССР, а сегодня ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.

Во вторник из Мурманска отправится теплоход "Клавдия Еланская", который осуществит заброску первой партии исследователей на труднодоступный юго-восточный берег Кольского полуострова, откуда начнется наземный маршрут экспедиции. Часть маршрута, пролегающая через тундры и заливы Терского берега Кольского полуострова, протяженностью 120 километров группа пройдет пешком. В поселке Умба ее сменит вторая партия - социологи и антропологи, которые начнут сбор данных в рамках социологического исследования в местах проживания саамов, а сотрудники Московской арктической библиотеки №77 приступят к поиску аудио-, видеоконтента и книг на языках коренных народов - саамов и коми-ижемцев. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

Экспедиция пройдет по континентальной части Арктики по семи маршрутам. В задачи экспедиции входит изучение состояния тундр и многолетнемерзлых грунтов, составление карт промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследования микропластика в северных водоемах и мест будущих углеродных полигонов, а также социологические исследования.

Цель проекта - очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате освоения Арктики в советский период, с участием добровольцев из России и других стран. Экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" - это новый этап развития проекта. В рамках экспедиции будет составлена ГИС-карта хозяйственного наследия СССР, подлежащего консервации или утилизации, а также начато воплощение идеи о создании межакадемической базы данных арктических исследований.