Музей Победы впервые проведет обучение для руководителей музеев ЛНР

Слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Музей Победы проведет курсы повышения квалификации для сотрудников музеев Луганской Народной Республики (ЛНР) с 15 по 17 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея.

"С 15 по 17 августа в Музее Победы впервые пройдут курсы повышения квалификации для музейщиков из Луганской Народной Республики. Среди участников - представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, Музея пгт Марковка и другие", - рассказали в пресс-службе.

Слушателям предложат курс "Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания". Руководители проектов Музея Победы, хранители и историки представят коллегам из региона свои рекомендации по организации музейного пространства, актуальные методики работы экскурсоводов.

После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. В рамках курса участники посетят экскурсии по иммерсивным экспозициям "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!", побывают в Красногорском филиале Музея Победы.

"Сегодня Академия Музея Победы реализует образовательные программы, которые признаются экспертами музейного сообщества по всей России. И мы рады, что именно к нам обратились представители музеев новых регионов для повышения своей квалификации, изучения передового музейного опыта, современных подходов и практик для их дальнейшего использования в своей работе", - отметила руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина, слова которой приводит пресс-служба.