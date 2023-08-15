Миронов предложил ввести квоту в 10% для школьников-иностранцев в каждом классе

Также глава партии "Справедливая Россия - За правду" порекомендовал при образовательных учреждениях на коммерческой основе создавать курсы изучения русского языка, если количество детей, владеющих им как иностранным, превышает 3% от общего числа обучающихся

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил министру просвещения Сергею Кравцову установить ограничение по числу детей иностранцев с недостаточным знанием русского языка в школах, их количество не должно превышать 10% от всех учащихся класса. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

Миронов отметил, что в школьных классах обучаются как дети, для которых русский язык является родным, так и дети, владеющие русским языком как иностранным. При этом проблема адаптации в школе детей, не владеющих русским языком или владеющих им в недостаточной степени, затрагивает как детей иностранных граждан, так и детей граждан России, которые переехали из-за рубежа и лишь недавно приобрели российское гражданство, считает парламентарий. "Наличие в общеобразовательных классах учеников, плохо говорящих на русском языке, создает особую педагогическую ситуацию, для работы в которой требуются особые специалисты-педагоги (прежде всего, преподаватели русского языка как иностранного)", - пояснил он.

"Степень владения русским языком выступает в качестве основного фактора вовлечения ребенка в учебный процесс. Поэтому партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает рассмотреть такие неотложные меры по социализации и адаптации детей иностранных мигрантов, как: ограничение количества детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в общеобразовательном классе не более чем 10% от общего количества учеников", - написал Миронов.

Кроме того, инициативой предполагается при образовательных учреждениях на коммерческой основе создавать курсы дополнительного изучения русского языка, если количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общего числа обучающихся.

Также политик считает, что особо важны мероприятия, направленные на предупреждение формирования национально-этнических "анклавов" в российских школах со значительным числом детей мигрантов.

"Неформальные группы и объединения учащихся в школах, образованные по национально-культурному признаку, способны одним фактом своего существования обесценить процесс обучения, помешать воспитанию патриотизма и осознанного добросовестного поведения молодых граждан России. Подобные явления совершенно неприемлемы", - подчеркнул Миронов.