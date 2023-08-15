В Махачкале собрались доноры для сдачи крови пострадавшим при взрыве на АЗС

Республиканская станция переливания крови отправила свои запасы плазмы крови и ее компонентов в клиники Махачкалы для лечения пострадавших

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Большое число жителей Дагестана прибыло в Республиканскую станцию переливания крови (РСПК), чтобы сдать кровь для пострадавших при взрыве на автозаправочной станции вечером в Махачкале, сообщает пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале.

"Сдать кровь сейчас в больницах Махачкалы для пострадавших невозможно. Можно сдать ее только на РСПК, где и так сейчас толпа доноров. Сотрудники РСПК на рабочих местах и принимают доноров, их немало. Мы не сомневались, что наши люди моментально пойдут помогать всем, чем могут, и все же просим отложить визит на станцию переливания на завтра", - написала пресс-служба, опубликовав видео с донорами.

Как сообщается, РСПК отправила свои запасы плазмы крови и ее компонентов в клиники Махачкалы для лечения пострадавших при взрыве на АЗС.

"Готовы отправить еще при необходимости, вся она прошла проверку на безопасность. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало. Все желающие - приходите на РСПК завтра", - добавили в пресс-службе.

Много местных жителей приехало также в больницы Махачкалы, куда госпитализировали пострадавших. В Telegram-канале Минмолодежи сообщается, что к оказанию помощи на месте происшествия привлечены аттестованные добровольцы. В резерве около 20 человек, в привлечении гражданских добровольцев необходимости пока нет.

В понедельник вечером на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. По последним данным, погибли 12 человек и 50 пострадали. По данным пресс-службы МВД по Дагестану, из восьми цистерн взорвались две, есть угроза повторного взрыва.