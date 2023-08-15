В Махачкале организовали объездную дорогу вдоль трассы после взрыва на АЗС

Объезд доступен по направлениям Ботаюрт - Львовский 1, Кизилюрт - Шамхал - Янгиюрт - Сулак, Хасавюрт - Бабаюрт

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Объездная дорога организована после взрыва на автозаправке в Махачкале, которая расположена вдоль федеральной трассы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса Дагестана.

"В связи с возгоранием на АЗС на Сулакской трассе Минтрансом Республики Дагестан организован объезд этого участка дороги по следующим направлениям: Ботаюрт - Львовский 1, Кизилюрт - Шамхал - Янгиюрт - Сулак, Хасавюрт - Бабаюрт", - говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана сообщал, что на месте ЧП на федеральной трассе в пригороде Махачкалы планируют восстановить автомобильное движение к утру вторника.

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек и 56 пострадали. После взрыва на АЗС начался пожар. Пожарные ликвидировали открытое горение.