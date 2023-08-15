Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы из-за пожарной опасности

В Среднеканском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность четвертого класса

ТАСС, 15 августа. Спасатели объявили на 15-17 августа экстренное предупреждение на территории четырех муниципальных образований Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, в Среднеканском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня. В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию.

Сейчас в перечисленных районах солнечная погода, ветра нет. Температура воздуха в дневное время - до плюс 28 градусов.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.