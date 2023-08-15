В Уссурийске уровень воды в реке Раздольной достиг рекордной отметки

Таких показателей не наблюдали с 1931 года

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Раздольная, подтопившей второй по величине город Приморья Уссурийск, стал рекордным за последние 92 года, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация.

"Такого уровня подъема воды Уссурийск не видел с 1931 года, с начала замера уровня в реке Раздольная", - сообщила администрация.

Уссурийск стал одним из наиболее пострадавших от стихии муниципалитетов края. Так, в субботу вода начала поступать в крупный микрорайон Семь ветров через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не введен в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью. Специалистам пришлось для безопасности отключить часть электроподстанций, питающих жилые дома, были размыты дороги, соединяющие сельские территории городского округа, один из крупных городских районов Слобода оказался фактически отрезан водой от остального города.

В понедельник состоялась встреча жителей микрорайона Семь ветров с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой города Евгением Коржом. На ней глава города сообщил, что восстановление дамбы планируется начать после спада воды.

"Глава пояснил, что подрядчик действительно затянул стройку, но на это были причины: дожди в июле и августе. Но такой резкий и значительный подъем воды не выдержало бы и достроенное ГТС: Раздольная поднялась до рекордных 11 метров. Для сравнения: в 2015 году во время тайфуна "Гони" уровень реки составлял 9,38 м. Также глава подчеркнул, что восстановление важного объекта начнется сразу после схода воды. Подрядчик должен закончить работы к концу осени", - говорится в сообщении администрации Уссурийска.

По данным на вечер понедельника, оставались подтопленными городские районы Междуречье, Семь ветров, Загородное, район Солдатского озера, район парка "Зеленый остров", район Автовокзала. В районах Семь ветров и Солдатское озеро организованы лодочные переправы. Силами МЧС эвакуировано более 1 200 человек, в городе открыты четыре пункта временного размещения. В течение дня в понедельник было восстановлено электроснабжение в 15 многоквартирных домах и в 465 частных домовладениях, а также в селе ДЭУ-196, полностью восстановлено водоснабжение в селах Утесное, Красный Яр.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.