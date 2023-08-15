Судебный процесс над Трампом в Джорджии могут транслировать в прямом эфире

Политика штата заключается в обеспечении доступа к заседаниям не только его непосредственных участников, но также общественности и СМИ, отмечает телекомпания NBC

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом в случае предъявления ему в штате Джорджия обвинений в давлении на должностные лица для пересмотра итогов выборов 2020 года могут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, в отличие от федеральных судов и судов в Манхэттене, где экс-президент появлялся по другим делам, законы Джорджии требуют присутствия телекамер при разрешении судьи. Политика штата заключается в обеспечении доступа к заседаниям не только его непосредственных участников, но и общественности, а также СМИ, отмечает телекомпания.

Кроме того, местное законодательство требует, чтобы выдвигаемые обвинения сразу же публиковались. NBC сообщает, что судья обычно всегда удовлетворяет запросы СМИ на присутствие на заседаниях.

Как ожидается, новые обвинения против Трампа будут выдвинуты в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц Джорджии для пересмотра результатов выборов в 2020 году. 3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных, Трамп требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку голосов на выборах, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа, сообщало издание. По его данным, Раффенспергер и Джермани настаивали на том, что результаты выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорил Трамп, зафиксировано не было.

Прокуратура округа Фултон инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа в связи с этим инцидентом.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также из-за ненадлежащего обращения с секретными документами.