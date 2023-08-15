На этно-туристический форум в Хакасии подали заявки около 300 человек

Форум "Этнова. Теплая Сибирь" пройдет с 25 по 28 августа

ТАСС, 15 августа. Около 300 человек со всей России подали заявки на участие в молодежном этно-туристическом форуме "Этнова. Теплая Сибирь", который пройдет в конце августа в Хакасии на территории юрточного комплекса "Кюг". Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

"С 25 по 28 августа в Хакасии пройдет молодежный этно-туристский форум "Этнова. Теплая Сибирь" в юрточном комплексе "Кюг" Аскизского района. Заявки для участия в форуме прислали около 300 молодых ребят (от 16 до 35 лет) из Сибири, Урала, Поволжья", - сообщили организаторы форума.

Всего в рамках форума будут работать пять образовательных площадок по направлениям: медиа, туризм, наставничество, экология, предпринимательство.

По данным организаторов, молодые люди смогут обменяться опытом, приобщиться к культурным традициям коренных малочисленных народов, с которыми их познакомят.

"В рамках форума пройдет конкурс для физических лиц на совместную реализацию целевых социальных проектов. Он направлен на развитие идеи волонтерства. <…> Участники форума получат возможность презентовать свои проекты и получить на конкурсной основе средства на их реализацию. Финансирование на один проект составляет не более 150 тыс. рублей", - пояснили в оргкомитете форума.