В Китае задействовали более 44 тыс. военнослужащих для борьбы с наводнениями

Также были привлечены свыше 29 тыс. ополченцев, заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Китайское руководство за последнее время задействовало более 44 тыс. военнослужащих для борьбы с наводнениями и с целью ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных обрушившимися на КНР тайфунами. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

"В последнее время во многих регионах нашей страны возникли наводнения и геологические стихийные бедствия. <...> Народно-освободительная армия Китая [НОАК] и Народная вооруженная полиция Китая (относится к Вооруженным силам КНР - прим. ТАСС) задействовали свыше 44 тыс. человек и привлекли более 29 тыс. ополченцев, - сообщил У Цянь, слова которого приводятся на странице китайского военного ведомства в социальной сети WeChat. - Они интенсивно и эффективно провели работы по противодействию наводнению и по спасению людей".

Как уточнил официальный представитель Минобороны, китайские военнослужащие "приложили все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и материального имущества населения" в Пекине и прилегающих к нему административных единицах на востоке и северо-востоке страны, в том числе на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В ходе проведения операций было использовано более 5,4 тыс. единиц инженерного оборудования, порядка 880 судов и лодок, 200 летательных аппаратов, в том числе вертолеты и беспилотники.

При взаимодействии с государственными органами китайские ВС обеспечили спасение и эвакуацию более 148 тыс. человек. Усилиями солдат и офицеров НОАК и Народной вооруженной полиции Китая были укреплены дамбы общей протяженностью 81 км, расчищено и восстановлено около 740 км дорог, отметил У Цянь.

В конце июля и первой половине августа на Китай обрушились мощные тайфуны, в результате которых во многих регионах прошли проливные дожди. Они стали причиной наводнений, нанесших стране прямой экономический ущерб в несколько миллиардов долларов. Погибли десятки жителей, в зоне бедствия оказались миллионы человек.