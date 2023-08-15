В России спрос на репетиторов по литературе вырос в 2023 году более чем на 70%

Согласно результатам исследования "Авито услуг", также увеличилась потребность в преподавателях русского языка и информатики

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спрос на услуги репетиторов по литературе перед началом нового учебного года вырос в России на 74% по сравнению с 2022 годом, по русскому языку - на 60%, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито услуги", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В преддверии нового учебного года наиболее активно спрос вырос на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам: литературе (+74%) и русскому языку (+60%). В тройке самых популярных предметов также информатика (+46%)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, на четвертом месте по популярности находится математика, спрос на репетиторов по этой дисциплине вырос на 42%. Далее идет биология (+35%), физика (+28%), обществознание (+23%), химия (+19%).

"Школьники и их родители начинают искать репетиторов еще с конца лета, чтобы заложить время на выбор подходящего наставника и договориться о занятиях еще до начала учебного года. Примечательно, что уже к началу августа спрос на услуги репетиторов превышает показатели прошлого года сразу на 42%", - сообщил руководитель категории "Обучение и курсы" на "Авито услугах" Игорь Санников.

По его словам, на 32% увеличилось и количество объявлений от специалистов, в том числе растет предложение по уровам в онлайн-формате. Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 руб. в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора, добавил Санников.