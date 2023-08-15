Первые тургруппы отправились из Приморья в Китай по безвизовому обмену

Всего через погранпереход "Краскино - Хуньчунь" 15 августа проедут 162 человека

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Первые группы туристов из Приморья отправились в Китай в рамках безвизового режима, сообщила пресс-служба правительства края.

"Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу. Всего через погранпереход "Краскино - Хуньчунь" во вторник, 15 августа, проедут 162 человека", - говорится в сообщении.

Руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что регион готов также принять иностранных гостей.

"Сразу после снятия эпидограничений мы активно работали во всеми заинтересованными сторонами. С федеральной властью и с руководителями прилегающих к Приморью китайских провинций. У нас давно сложился большой спрос на китайское направление для туризма. И соседи тоже с большим интересом приезжают к нам. Поэтому заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная", - заявил губернатор Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году Приморский край планирует принять свыше 3,5 млн туристов. Почти 60% от ожидаемого турпотока придется на высокий сезон. С января по июнь этого года край принял уже более 1,1 млн туристов - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 10 августа Минэкономразвития РФ сообщило о том, что в Россию из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене, который запущен 1 августа. Торжественная встреча группы туристов из города Сиань прошла в аэропорту Шереметьево.