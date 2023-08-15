В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве во вторник, 15 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 24-26 градусов, в ночь на 16 августа - до плюс 13 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье 15 августа температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на 16 августа столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.