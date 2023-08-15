Более половины россиян признались, что интересуются размером зарплаты коллег и начальства

По данным сервиса "Работа.ру", для 48% опрошенных эта информация, напротив, не важна

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Каждый второй (52%) россиянин хотел бы знать размер зарплаты своих коллег и начальства, каждый десятый обсуждает эту тему с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в августе 2023 года, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех регионов России.

"Больше половины респондентов (52%) хотели бы выяснить, сколько получают коллеги и начальство, в то время как 48% опрошенных заявили, что эта информация для них не важна", - говорится в итогах исследования.

Согласно результатам опроса, чем младше поколение, тем более интересен доход коллег. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет 75% хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги. Среди опрошенных в возрасте от 30 до 39 таких уже 60%, а в возрасте от 40 до 49 - 53%. Меньше всего доход коллег заботит участников опроса старше 50 лет.

Отмечается, что 10% респондентов часто говорят на работе с сотрудниками о зарплате, в то время как 40% не обсуждают эту тему вообще. Половина (50%) опрошенных говорят о своей зарплате только с некоторыми коллегами. При этом мужчины затрагивают тему зарплаты чаще, чем женщины (13% против 7% соответственно).

Как выяснили аналитики, 58% россиян считают, что их коллеги на аналогичных позициях зарабатывают столько же, сколько и они сами. 36% думают, что в коллективе получают больше, а 6% считают, что остальные зарабатывают меньше. Также женщины чаще мужчин считают, что их зарплата меньше коллег - 56% и 44% соответственно.