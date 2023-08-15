Японский министр вернет зарплату за три месяца в знак ответственности за ошибки

Таро Коно пояснил, что делает это в связи с ошибками, возникающими в ходе соединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно объявил, что вернет свою зарплату за три месяца в знак признания ответственности за вызывающие раздражение у населения проблемы с соединением в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования.

"Новая система внедряется с задержками, и мне как ответственному за это нужно подвести определенную черту под происходящим", - заявил он на пресс-конференции в Токио.

В то же время министр дал понять, что не собирается в отставку. "Я полностью сконцентрируюсь на выполнении своих обязанностей", - подчеркнул Коно, который ранее занимал посты главы МИД и военного ведомства Японии.

В Японии с 2016 года на добровольной основе внедряются пластиковые карты единого цифрового удостоверения личности. К осени 2024 года их предполагается соединить с удостоверениями государственного медицинского страхования, а к весне 2025 года - с автомобильными правами. Однако этот процесс проходит с многочисленными ошибками, в том числе происходят утечки личных данных. Это стало источником острого недовольства у населения и причиной падения уровня поддержки нынешнего японского правительства. В ходе некоторых опросов он упускался до черты в 30%.

Министр японского правительства получает в год с выплатами примерно 29,4 млн иен (почти $203 тыс.).