Умер отец президента Южной Кореи

Юн Ги Чжуну было 92 года

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Отец президента Республики Корея Юн Сок Ёля Юн Ги Чжун умер в возрасте 92 лет в Сеуле. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отец южнокорейского лидера был почетным профессором в Университете Ёнсе. Он преподавал прикладную статистику с 1973 по 1997 год. Недавно его госпитализировали в больницу при Сеульском национальном университете.

15 августа в Республике Корея отмечается освобождение от японского господства, южнокорейский лидер выступил с праздничной речью. Как информирует Yonhap, после участия в церемонии Юн Сок Ёль отправился к своему отцу в больницу и провел с ним последние минуты его жизни.

Офис южнокорейского лидера сообщил, что похороны пройдут в кругу семьи.